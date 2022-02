Windows 11 : l'application HDR Game Calibration arrive sur PC

Après la console de jeu Xbox, l'application HDR Game Calibration arrive sur PC. Elle sera proposée par l'intermédiaire du Microsoft Store. Pour le moment, Microsoft ne donne pas de date de publication, et ne précise pas non plus si cette application sera uniquement pour Windows 11 ou également pour Windows 10.

Grâce à cette nouvelle application Windows HDR Calibration, le propos sera d'optimiser la précision et la cohérence des couleurs sur un écran compatible avec le HDR (High Dynamique Range). En particulier, pour les écrans qui ne sont pas certifiés.

Pour l'étalonnage et réglage, Microsoft évoque du contenu pour lequel l'affichage est parfois plus lumineux ou plus sombre que les valeurs limites prises en charge par l'écran supportant le HDR. L'application proposera trois types et modèles de test basés sur les récommandations du HDR Gaming Interest Group (HGIG) afin de fournir une meilleure expérience de jeu HDR.

Il s'agira de déterminer le détail visible le plus sombre qu'il est possible de voir, le détail visible le plus clair et la luminosité de l'écran. Microsoft indique que les écrans certifiés fonctionnent généralement mieux sans avoir besoin d'être calibrés, mais n'écarte pas pour autant le recours à l'application.

De la Xbox Series X à Windows 11

L'annonce de cette application à venir a été faite alors qu'une nouvelle section dédiée à l'étalonnage pour un écran HDR a fait son apparition avec la dernière build de Windows 11 pour les Insiders dans le canal Dev. Ce sera un point d'accès pour l'application quand elle sera disponible de manière effective.

Windows 11 a déjà hérité de technologies en provenance de la Xbox Series X comme pour l'Auto HDR permettant d'apporter un traitement HDR de l'image à des jeux DirectX 11 ou DirectX12 sortis en SDR (Standard Dynamic Range).