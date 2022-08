Windows 11 : un bug endommage les données sur les PC récents

Un bug frappe actuellement sur Windows 11 avec des conséquences parfois catastrophiques : la perte de données sur certains PC.

En cause, la technologie VAES permettant d'accélérer et de sécuriser le traitement des données intégré aux processeurs récents. Microsoft avait justement imposé une fiche technique sévère pour accueillir Windows 11 au titre de l'exploitation de ce type de sécurisation, associée au TPM 2.0 et SecureBoot.

Malheureusement, le Vector Advanced Encryption Standard peut également poser des problèmes... Et c'est justement le cas actuellement dans la mise à jour KB5017259 de Windows 11.

Microsoft explique ainsi que les ordinateurs qui prennent en charge le dernier jeu d'instructions VAES peuvent être susceptibles d'endommager les données... Le bug a déjà été corrigé au fil d'une mise à jour, mais point noir : le correctif ralentit sévèrement les PC puisque Microsoft a choisi de réduire le traitement des données effectuées via le standard VAES.

Concernant les PC qui dateraient d'avant 2018 et donc avant l'intégration du VAES, ils ne sont pas concernés par ce problème...