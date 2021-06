Windows 11 : votre PC est-il compatible ? Microsoft fournit un outil pour le savoir et peut décevoir

À la suite de la présentation officielle de Windows 11, la question se pose de savoir si un ordinateur sera compatible et éligible à la prochaine mise à niveau dont le déploiement est prévu à partir de l'automne prochain.

Microsoft a publié la configuration minimale requise pour Windows 11, tout en soulignant que de nombreux PC de moins de quatre ans sous Windows 10 pourront passer au nouveau Windows.

Ce minimum requis - ou configuration de base minimale pour installer Windows 11 - comprend un processeur dual-core 64-bit à 1 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI, Secure Boot, TPM version 2.0 (Trusted Platform Module ; Module de plateforme sécurisée), carte graphique compatible DirectX 12 / WDDM 2.0 (à vérifier en exécutant la commande dxdiag), écran HD (720p) de plus de 9 pouces (8 bits par canal de couleur).

Les points notables - et notamment par rapport à Windows 10 - sont un processeur 64-bit, une augmentation de la RAM et du stockage ou encore la puce TPM 2.0 sur la carte mère permettant d'effectuer les opérations de chiffrement. Un dernier point qui peut par exemple être vérifié en exécutant tpm.msc.

Une application pour avoir une réponse rapide

Pour faciliter les choses, Microsoft propose une application dédiée PC Heath Check (Contrôle d'intégrité du PC Windows). Sa vérification d'un PC éligible à Windows 11 peut réserver une mauvaise surprise, malgré du matériel censé être (largement) compatible.

Qui plus est, un tel outil est assez frustrant dans la mesure où il n'explique pas le cas échéant les raisons d'une incompatibilité. Dans les commentaires sur des forums, la grogne commence à monter et même de nombreux appareils Surface de Microsoft sont incompatibles.

Les raisons d'une incompatibilité sont peut-être à aller chercher du côté des listes de processeurs Intel et AMD pris en charge pour Windows 11 qui ont été publiées. Si la situation n'évolue pas (sait-on jamais), la mise à niveau vers Windows 11 sera bien plus stricte que celle vers Windows 10. Microsoft en profite pour rappeler son engagement pour le support de Windows 10 jusqu'au 14 octobre 2025.

Une autre réponse moins plaisante apportée est : " Si votre appareil ne répond pas à cette configuration, vous pourriez ne pas pouvoir installer Windows 11 et devriez peut-être envisager d'acheter un nouveau PC. " Le marché du PC se frotte les mains comme d'antan...