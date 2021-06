Windows 11 : Microsoft se tâte pour la configuration CPU

Les processeurs Intel Core de 7e génération et AMD Zen 1 pourraient peut-être convenir aux exigences de sécurité et fiabilité de Windows 11. Pas de réponse claire encore mais une évaluation.

En marge de la publication de la build 22000.51 de Windows 11 pour les Windows Insiders, Microsoft revient sur la question de la compatibilité et de la configuration minimale requise pour le nouveau Windows. Tout en sachant qu'il y a une sorte de passe-droit avec la préversion pour faire fi de TPM 2.0 et de la famille ou modèle de CPU.

Source de confusion et manquant de pertinence sur les raisons d'une incompatibilité, l'outil PC Heath Check (Contrôle d'intégrité du PC Windows) est tout simplement retiré. Un retrait qui n'est toutefois que temporaire en vue d'une amélioration.

Dans un billet de blog, Microsoft énumère les principes ayant guidé ses choix en matière de sécurité, fiabilité et compatibilité. Notamment, le fait que tous les processeurs pris en charge par Windows 11 ont un module TPM (module de plateforme sécurisée) intégré, supportent le Secure Boot et disposent de fonctionnalités VBS spécifiques (Virtualization-Based Security).

Dans l'expectative, l'imbroglio demeure

" Nous sommes convaincus que les appareils équipés de processeurs Intel de 8e génération, AMD Zen 2 et Qualcomm 7 et 8 Series respecteront nos principes de sécurité et fiabilité, ainsi que la configuration minimale requise pour Windows 11. " En soulignant que la compatibilité de base avec l'utilisation des applications est un processeur dual-core 64-bit à 1 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage.

Pour autant, Microsoft indique qu'avec les Windows Insiders et en collaboration avec les fabricants partenaires, il s'agira aussi désormais de tester et identifier les appareils avec processeurs Intel Core de 7e génération (alias Kaby Lake) et AMD Zen 1 (Ryzen 1000) qui pourraient répondre à ses principes.

Le groupe de Redmond lâche donc du lest sur les exigences matérielles et avec les CPU (sans doute pas encore suffisamment), mais sans apporter de réponse claire pour l'heure. Tout dépendra de la phase d'évaluation avec Windows 11 Insider Preview pour savoir si l'upgrade sera au final possible avec des processeurs puissants et pas franchement anciens afin de maintenir le niveau de sécurité exigé.