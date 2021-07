Windows 11 livré avec du Dark Mode par défaut

C'est une information qui a été repérée à l'occasion d'une session lors de l'édition 2021 de la conférence Microsoft Inspire que le groupe de Redmond dédie à son écosystème partenaires et où l'une des principales annonces a été Windows 365 pour les entreprises.

Windows 11 will ship in dark mode by default. Interesting. — Paul Thurrott (@thurrott) July 16, 2021

Pour le système d'exploitation Windows 11, le Dark Mode - ou thème sombre - sera activé par défaut sur les éditions ou versions dites commerciales (commercial SKU). Dans le jargon de Microsoft, il y a quelques termes réservés et il n'est pas spécifiquement fait mention des éditions de Windows 11 pour les particuliers (consumer SKU).

Il faudrait donc comprendre, comme le suppose Windows Latest, que Windows 11 sera livré avec le Dark Mode par défaut pour les éditions Enterprise et Education. Pour Windows 11 Home et Pro, ce serait par contre le thème clair activé par défaut.

Une étrange distinction, sachant quoi qu'il en soit qu'il sera possible de basculer manuellement entre les deux modes dans les paramètres.

" Étant donné que nous passons beaucoup plus de temps à regarder des écrans lumineux, non seulement pour des emails sans fin, mais aussi pour d'innombrables réunions, en plus de suivre notre vie personnelle, pour que vos yeux puissent se reposer, nous allons livrer toutes les versions commerciales de Windows 11 dans le mode sombre par défaut. "

D'après Microsoft, qui doit bien avoir quelques données de télémétrie sous le coude, le Dark Mode est le mode préféré des informaticiens et développeurs, et plus largement dans le secteur de l'IT.