Windows 365 : Microsoft met Windows 10 et 11 dans le cloud

Comme attendu et après plusieurs grosses fuites, Microsoft officialise une expérience de Cloud PC avec Windows 365. Ce service cloud est présenté comme une nouvelle expérience Windows 10 ou Windows 11 en utilisant l'appareil de son choix qui pourra être un PC, ordinateur Mac, iPad ou encore un terminal Android.

" Windows 365 combine la puissance et la sécurité du cloud à la polyvalence et la simplicité d'un PC pour permettre aux équipes et organisations de gagner en souplesse et en efficacité ", écrit Microsoft qui confirme donc une solution à destination des entreprises.

Cette solution de Desktop as a Service s'appuie sur le service de virtualisation Windows Virtual Desktop exécuté sur Azure qui a récemment été rebaptisé Azure Virtual Desktop. Avec Windows 365, le groupe de Redmond met l'accent sur une expérience de virtualisation simplifiée qui s'occupe de tout.

L'entreprise adapte la puissance de traitement en choisissant une configuration de machine virtuelle et surveille les performances du PC cloud Windows 365 pour les utilisateurs. Windows 365 fonctionnera sur n'importe quel navigateur web (avec support HTML5) ou via l'application Remote Desktop de Microsoft.

Le futur de Windows ?

Le lancement est programmé pour le 2 août prochain avec un modèle d'abonnement mensuel par utilisateur. Le niveau de tarification - qui sera fonction de la puissance de calcul, de la mémoire et du stockage - sera dévoilé à cette date avec deux éditions : Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise.

Pour Windows 365 et son PC dans le cloud, Microsoft souligne le support de ses applications professionnelles dont Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Power Platform. Le service permettra plus globalement de se connecter à distance à toutes les applications fonctionnant sur Windows 10 ou Windows 11.

Pas de stockage de l'information sur l'appareil mais dans le cloud. Tous les disques gérés sur le PC dans le cloud sont chiffrés. Microsoft précise que toutes les données stockées au repos sont chiffrées et que tout le trafic réseau vers et depuis le PC cloud est également chiffré.

Et si le véritable nouveau Windows n'était pas Windows 11 mais plutôt Windows 365 ? Même si un service cloud de type Desktop as a Service n'est pas une nouveauté, à voir si Microsoft qui joue sur la simplicité de mise en œuvre fera une proposition de PC dans le cloud pour les particuliers avec un accès dans le navigateur.

Le cas échéant, il faudra sans doute muscler la proposition avec de la puissace graphique dédiée. Il y aura peut-être des barrières psychologiques à franchir pour accorder une confiance totale au cloud et des serveurs distants.