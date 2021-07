Windows 11 déjà installé et fonctionnel sur un smartphone

Si Microsoft expliquait récemment que Windows 11 serait gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 à 10, la firme expliquait également qu'il faudrait une certaine configuration pour en profiter. Le principal élément reste le processeur, qui doit être une puce 64 bits...

Mais visiblement, disposer d'un autre type de puce n'entraine pas un blocage inévitable... Gustave Monce, un développeur a ainsi partagé ses travaux et présenté Windows 11 installé sur un smartphone.

Il s'agit d'un Lumia 950XL sorti en 2015 équipé d'une puce ARM. Pour que cela fonctionne, le développeur a compilé une build ARM de Windows 11 depuis les images UUP.

La bonne nouvelle, c'est que Microsoft a travaillé afin que son OS s'adapte à toutes les tailles et formats d'écrans, et que Windows 11 s'affiche donc sans problème sur le smartphone. Les fonctionnalités tactiles sont prises en charge, et on peut aisément naviguer dans l'OS depuis l'écran du smartphone.

Rappelons que W11 implique une configuration minimale avec un écran de 9 pouces... Ici, le smartphone se limite à 5,7 pouces. W11 demande normalement 4 Go de RAM au minimum, tandis que le Lumia 950 XL n'en dispose que de 3...

Si personne ne devrait réellement reproduire l'installation sur un smartphone, la démonstration a du bon : elle prouve qu'il est potentiellement possible de contourner les configurations minimales présentées par Microsoft, dans le but d'installer Windows 11 sur des ordinateurs aux performances limitées et aux fiches techniques datées.