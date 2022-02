Windows 11 : Feature, Web et Online Service Experience Packs pour des nouveautés

Dans un billet de blog consacré au programme Windows Insider en 2022, Microsoft glisse que pour Windows 11, des mises à jour de fonctionnalités et expériences seront proposées par l'intermédiaire de Feature, Web et Online Service Experience Packs en plus de faire partie des builds dans le canal Dev et Beta.

Pour les Windows Insiders, des fonctionnalités expérimentales pourront être diffusées via Windows Update sans la nécessité d'installer une nouvelle build. Il s'agira plus globalement d'apporter à Windows 11 quelques nouveautés en dehors de la publication de la mise à jour annuelle de fonctionnalités au deuxième semestre.

C'est du reste ce qui se profile à l'horizon dès ce mois de février avec l'arrivée des applications Android, sachant que ce sera d'abord une préversion et sans devoir être un testeur du programme Windows Insider.

Windows Update et Microsoft Store

La promesse n'est pas tout à fait nouvelle. Les Feature Experience Packs existaient déjà avec Windows 10 afin d'apporter des améliorations de fonctionnalités souvent à la marge. Les Online Service Experience Packs avaient été explicités lors de la publication d'une build 22489.

Alors que les Feature Experience Packs peuvent apporter des améliorations pour plusieurs aspects du système d'exploitation, les Online Service Experience Packs se concentrent sur l'amélioration d'une expérience spécifique. L'exemple d'une nouvelle page pour les paramètres de compte Microsoft avait été donné.

Les Web Experience Packs gardent encore une part de mystère. Selon des informations obtenues par Mary Jo Foley (ZDNet), il s'agira d'une distribution via le Microsoft Store - et non pas Windows Update - pour des éléments comme l'expérience avec les Widgets dans Windows 11 notamment.