Windows 11 : l'Explorateur de fichiers avec onglets arrive

Avec la build 25136 de Windows 11 Insider Preview dans le canal Dev, Microsoft débute le test de l'Explorateur de fichiers avec une prise en charge native des onglets. Ils sont positionnés au niveau de la barre de titre et devront faciliter le multitasking avec une utilisation similaire à celle pour un navigateur web.

En plus des onglets pour passer d'un dossier à un autre sans avoir besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre, le volet de navigation à gauche de la fenêtre de l'Explorateur de fichiers a droit à une organisation différente et clairement segmentée. Cela comprend le stockage OneDrive, les dossiers épinglés et fréquemment utilisés (Accès rapide), la partie habituelle Ce PC avec aussi le réseau par exemple.

Microsoft indique que les dossiers connus de Windows (Bureau, Téléchargements, Documents, Images...) disponibles par défaut dans le volet de navigation ne sont plus affichés sous Ce PC qui se concentre sur les disques. Pour les dossiers synchronisés avec OneDrive, la barre d'adresse affiche le chemin d'accès idoine pour mieux signifier s'ils sont dans le cloud ou en local.

Pour de bon avec Windows 11 ?

La prise en charge des onglets avec l'Explorateur de fichiers dans Windows 11 avait été officialisée par Microsoft en avril. Par le passé avec Windows 10, des tests de Microsoft en la matière n'ont toutefois pas été concrétisés au final. À noter que le déploiement est progressif auprès des testeurs.

Un autre déploiement pour la build 25136 concerne davantage de contenu dynamique issu des widgets dans la barre des tâches de Windows 11. En plus de la météo, des résultats sportifs et informations financières, des alertes sur les dernières actualités.

Microsoft commence par ailleurs à déployer une mise à jour des applications Media Player et Bloc-notes. Pour Notepad, il est notamment fait mention d'un support natif avec des appareils ARM64.