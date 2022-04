Windows 11 : Microsoft annonce des nouveautés et les onglets pour l'Explorateur de fichiers

En raison d'une fuite avec des trouvailles dénichées dans les builds de Windows 11 Insider Preview, c'est une surprise qui ne sera pas totale. Quoi qu'il en soit, c'est désormais officiel. Pour Windows 11, Microsoft proposera bel et bien la prise en charge des onglets avec l'Explorateur de fichiers.

En plus de cette possibilité attendue de longue date, une nouvelle page d'accueil sera aussi de la partie avec l'accès rapide à des dossiers, une nouvelle option pour des favoris et les habituels documents récents. Via l'IA Context IQ de Microsoft, des contenus et des contacts pourront être recommandés en fonction des actions effectuées.

La productivité et le multitasking sont bien évidemment en ligne de mire, tout comme pour d'autres fonctionnalités à venir que Microsoft met en avant. Pour le coup, certaines étaient déjà connues de manière officielle, toujours avec le programme Windows Insider. Cela étant, Microsoft reste encore flou sur un calendrier.

Pour le menu Démarrer, les utilisateurs pourront créer des dossiers d'applications et les épingler. L'ancrage des fenêtres va être davantage optimisé et notamment pour les appareils avec écran tactile. L'assistant de concentration sera amélioré avec plus d'options pour désactiver les notifications et une minuterie, et en lien avec Focus Sessions.

IA et sécurité

Selon le matériel, des fonctionnalités d'IA seront exploitées pour le cadrage automatique en visioconférence, ajuster le regard pour le contact visuel avec l'interlocuteur, le flou d'arrière-plan, la clarté et la focalisation sur la voix. En matière d'accessibilité, Live Captions permettra de sous-titrer l'audio et indépendamment de l'application utilisée.

Des améliorations de sécurité sont aussi au programme, notamment avec Microsoft Defender SmartScreen pour la protection contre le phishing, Smart App Control afin de n'exécuter que des applications de confiance.

Le Cloud PC avec Windows 365

Pour les entreprises, Microsoft évoque par ailleurs une nouvelle application native Windows 365 sur Windows 11, et Windows 365 Switch pour jongler entre le Cloud PC et le PC en local à la manière des bureaux depuis la barre des tâches.

Un travail est en outre mené pour proposer Windows 365 Offline en cas de déconnexion, avec une synchronisation automatique et sans perte de données lors de la restauration de la connexion.