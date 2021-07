Windows 11 : Microsoft enterre l'écran bleu de la mort

Le BSOD, l'écran bleu de la mort, est une véritable institution au coeur de Windows. Il avait déjà changé avec Windows 10, et ce sera à nouveau le cas sous Windows 11.

Qui n'a jamais rencontré un écran bleu de la mort sous Windows ? Signal s'il en est qu'un problème grave est intervenu au coeur de la machine, l'écran est devenu une véritable légende dans l'univers de l'informatique.

Avec le temps, Microsoft a fait évoluer son écran en ajoutant des informations de plus en plus précises pour aider à identifier les problèmes amenant au crash de Windows, afin d'aider les utilisateurs à opérer les manipulations et réparations qui s'imposent.

Sous Windows 11, l'écran sera bel et bien là, mais il changera de couleur. Comme pour signifier un peu plus que la version de l'OS signe une rupture, l'écran bleu passera au noir.

En l'état cela ne change pas grand-chose pour les utilisateurs, mais sur le fond, le changement reste notable pour Microsoft et montre que l'éditeur a retravaillé le design de son OS jusque dans les moindres détails, il faudra donc à s'attendre à pas mal de surprises avec la sortie de Windows 11.