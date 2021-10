Windows 11 : Microsoft dévoile une méthode officielle pour l’installer sur les PC non compatibles

Windows 11 est enfin disponible en version officielle, pour les PC neufs comme pour les PC compatibles... Et même auprès des PC jugés incompatibles.

Rappelons que Windows 11 impose quelques prérequis au niveau de la RAM (4go), du processeur (Intel gen 8 ou supérieur), mais aussi du secureboot et d'une puce de sécurité TPM 2.0.

Pour s'assurer de la compatibilité de sa machine avec l'OS, Microsoft a publié un outil de vérification accessible ici.

Mais même si votre PC se révèle incompatible, tout n'est pas perdu... Et pas la peine de tricher, puisque Microsoft a elle-même publié une notice officielle d'installation de Windows 11 sur les PC non compatibles... C'est à n'y plus rien comprendre.

D'un côté Microsoft se décharge ainsi de tout dommage et perte de données pouvant intervenir dans le cadre de l'installation de W11 sur un PC compatible et pourtant la marque donne les clés aux utilisateurs via une procédure officielle accessible sur son site d'aide.

Sachant que Windows 10 devrait continuer de bénéficier d'un support technique jusqu'en 2025, il reste plus prudent de continuer à l'exploiter, en attendant que Microsoft revienne sur sa décision, qui reste fort probable au regard de l'état du marché, notamment chez les professionnels.