Windows 11 et restrictions d'installation : quid des professionnels ?

Alors que Microsoft a toujours énormément misé sur les professionnels et les entreprises pour doper les ventes de ses systèmes et services Windows, une question de taille se pose du côté de Windows 11.

Le marché de l'entreprise est au coeur de la stratégie de la marque depuis des années, et pourtant, on avait déjà vu quelques couacs arriver avec la fin du support de Windows XP. Microsoft a ainsi fait le forcing pour contraindre les professionnels à basculer vers Windows 10 ces dernières années en n'assurant plus le suivi de sécurité d'XP.

À ce moment, certaines entreprises ont été contraintes de changer de matériel, et voilà que 2 ans après, rebelote : Microsoft va imposer une nouvelle fois une configuration minimale pour prétendre à Windows 11.

Outre la fiche technique basique imposée par W11, c'est surtout la génération de processeurs (Intel gen 8 et supérieurs) et la présence d'une carte mère gérant le Secure Boot et disposant d'une puce TPM 2 qui risque de poser problème.

Concrètement, les PC sortis avant 2016 seront laissés sur la touche, et une partie de ceux vendus après, mais basés sur des composants datés pour réduire les couts le sera aussi. Or, les entreprises disposant de grands parcs informatiques ne misent pas forcément sur le matériel le plus récent ni même le plus performant, surtout lorsqu'il s'agit de rester sur de la bureautique.

Selon Lansweeper qui a mené une enquête, 55,6% des postes en entreprise seraient actuellement incompatibles avec Windows 11, rien qu'à cause de leur CPU. Dans 8,95% des cas, c'est la mémoire vive qui n'est pas suffisante...

C'est aussi pour cela que Microsoft a précisé que Windows 10 serait pris en charge jusqu'en 2025.

Reste à comprendre la stratégie de Microsoft : il est évident qu'un grand nombre d'entreprises ne franchira pas le cap de Windows 11 l'année prochaine, ni même les années suivantes. La marque pourrait toutefois envisager des passe-droits pour les professionnels.