Windows 11 : Microsoft serre la vis pour les machines virtuelles

Les dernières builds de la préversion de Windows 11 pour les Windows Insiders sont accompagnées d'un avertissement concernant un changement sur les machines virtuelles. Microsoft indique que désormais, la configuration minimale requise d'une instance virtuelle s'aligne sur celle pour le PC physique.

Si tel n'est pas le cas, les machines virtuelles précédemment créées pour des builds Windows 11 Insider Preview risquent de ne pas être mises à jour vers les nouvelles préversions. L'avertissement est diffusé pour le canal Dev ainsi que le canal Bêta.

La configuration minimale requise pour Windows 11 est pour rappel un processeur 1 GHz 64-bit avec 2 cœurs, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI et démarrage sécurisé, module de plateforme sécurisée TPM en version 2.0, carte graphique compatible avec DirectX 12, écran 720p de plus de 9 pouces.

Pour autant, la liste de processeurs AMD et Intel exclut des composants assez récents comme pour des processeurs Intel Core de 7e génération où seuls sont concernés Intel Core X-series, Xeon W-series et Intel Core 7820HQ. Et avec TPM 2.0, les choses se compliquent encore pour des machines virtuelles.

Nouveau motif de mécontentement

Avec Hyper-V ou VMware, il est possible de créer une version virtualisée de TPM (vTPM). Par contre, ce n'est pas le cas avec la solution populaire et gratuite VirtualBox d'Oracle. Manifestement, c'est un problème sur lequel un travail a été mené par anticipation.

Ainsi, un driver devrait prochainement permettre au TPM d'un hôte de passer dans l'invité Windows 11. À ce stade, il n'est pas clair quand le contournement - pas un support de vTPM - sera proposé et il est fait mention d'un début d'implémentation.

Bleeping Computer a repéré ce problème avec VirtualBox et ajoute que pour des utilisateurs de Parallels et QEMU il ne se pose pas.