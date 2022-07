Windows 11 : moins de la moitié des PC professionnels sont prêts

Windows 11 est disponible depuis fin 2021 et la fin de support pour Windows 10 est prévue pour octobre 2025. Une échéance pas si lointaine, surtout dans le contexte des entreprises qui doivent anticiper pour une migration avec un parc informatique de plus ou moins grande ampleur, et parfois hétérogène jusqu'aux versions de Windows 10.

D'après un rapport de Nexthink sur les mises à niveau vers Windows 11 en entreprise et la prédiction en la matière, seulement 39 % des ordinateurs du parc IT professionnel sont réellement prêts pour la migration vers Windows 11.

Spécialiste des solutions de pilotage de l'expérience utilisateur des collaborateurs, l'éditeur avance que 26 % sont presque prêts et 35 % ne sont pas prêts. Dans ce dernier cas de figure, tant la configuration matérielle - parfois irrémédiable - que logicielle font défaut.

Sur un échantillon non négligeable

L'étude a été menée sur un échantillon de 3,12 millions de dispositifs anonymisés de 475 organisations clientes de Nexthink et ce dans 8 secteurs d'activité. Nexthink note que ce sont les entreprises de l'énergie et les services publics qui ont le plus d'appareils et de systèmes d'exploitation obsolètes faisant obstacle à une migration.

Avec une estimation de 15 minutes par tâche manuelle nécessaire à la mise à niveau de chaque machine vers Windows 11, le rapport indique par ailleurs qu'il faudra au minimum 4,212 millions d'heures de travail manuel.

Ce temps total au cumul se base sur les 60 % d'appareils de l'échantillon qui ne sont pas considérés comme prêts pour la mise à niveau vers Windows 11.