Windows 11 : une seule mise à jour majeure par an

Pour Windows 11, ce sera une seule mise à jour de fonctionnalité par an et ce au deuxième semestre.

Alors que Windows 10 a introduit le principe de deux mises à jour de fonctionnalité par an (majeures… parfois), soit généralement une au printemps et une autre à l'automne, ce sera une seule mise à jour de fonctionnalité par an pour Windows 11.

En plus des mises à jour habituelles de qualité mensuelles pour des corrections de sécurité et des corrections de bugs, la mise à jour dite de fonctionnalité de Windows 11 sera proposée dans le courant du deuxième semestre de chaque année. À la macOS d'Apple ?

Dans la documentation mise en ligne par Microsoft, il est également indiqué concernant le cycle de vie que les éditions Home et Pro de Windows 11 recevront un support de 24 mois à partir de la date de disponibilité générale. Pour les éditions Enterprise et Education, ce sera 36 mois.

Il faut ici comprendre une période de support à partir de la disponibilité générale de chaque version majeure.

Par contre, Microsoft n'informe pas à ce stade sur une date de retrait pour Windows 11, alors qu'elle est fixée au 14 octobre 2025 pour Windows 10. Par ailleurs, c'est aussi le mystère pour savoir si la mise à jour 21H2 prévue pour Windows 10 sera son ultime mise à jour de fonctionnalité ou pas.