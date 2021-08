Windows 11 : comme Windows 10 pour les mises à jour mensuelles

Actuellement en bêta pour les Windows Insiders, la disponibilité générale de Windows 11 se profile à l'horizon. Microsoft a récemment confirmé qu'en matière de mises à jour mensuelles, Windows 11 connaîtra le même traitement actuel que Windows 10.

Sans réelle surprise, il faut donc s'attendre au traditionnel Update Tuesday (ou officieusement Patch Tuesday) de chaque deuxième mardi du mois. Des publications dites B en référence à la deuxième semaine du mois qui sont cumulatives et ont un caractère obligatoire. Elles sont généralement diffusées vers 19h via Windows Update.

Facultatives, cumulatives et ne relevant pas de la sécurité, les mises à jour en préversion - ou publications C - sont proposées aux plus récentes versions de Windows et peuvent contenir de nouvelles fonctionnalités en test. Elles servent à valider de prochaines mises à jour de qualité avant l'Update Tuesday du mois suivant.

Les publications A ou D pour les mises à jour n'existent pas. Il y a des publications hors cycle (ou out-of-band) avec une notion d'urgence pour corriger un problème récemment identifié ou une vulnérabilité de sécurité.

Rappelons que contrairement à Windows 10, Windows 11 aura droit à une mise à jour de fonctionnalité par an et non deux. Elle sera proposée dans le courant du deuxième semestre de chaque année.