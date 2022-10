Windows 11 : faites ça pour optimiser les performances

Microsoft a une solution plutôt inattendue dans le but d'augmenter les performances de Windows 11. Elle s'applique à un domaine précis et avec des précautions de rigueur.

Le public de joueurs sur PC est généralement pointu et n'aime guère que le système d'exploitation vienne rogner sur des performances pendant une partie. Dans son support en ligne officiel, Microsoft a publié une page où le groupe écrit que les joueurs désireux de privilégier les performances ont la possibilité de désactiver certaines fonctionnalités de Windows 11.

Ces fonctionnalités concernent la sécurité de l'appareil. Elles sont en rapport avec l'isolation du noyau et l'intégrité de la mémoire. Elles se basent sur la virtualisation et également afin de fournir des services de machine virtuelle de base pour Windows.

L'objectif est d'empêcher les attaques d'injecter du code malveillant dans des processus de haute sécurité. Microsoft explique que c'est aussi une garantie que tous les pilotes chargés dans le système d'exploitation sont signés et dignes de confiance.

HVCI et Virtual Machine Platform

L'intégrité de la mémoire - ou HVCI (Hypervisor-protected code integrity) - est activée par défaut sur tous les nouveaux appareils Windows 11. La plateforme de machine virtuelle (Virtual Machine Platform) doit de son côté être activée pour exécuter le système de virtualisation Hyper-V. Virtual Machine Platform est par ailleurs nécessaire pour l'utilisation du Windows Subsystem for Android et pour les applications Android de l'Amazon App Store dans le Microsoft Store.

La désactivation de l'intégrité de la mémoire peut se faire depuis la section consacrée à la Sécurité Windows et pour la sécurité des appareils avec l'isolation du noyau. Un accès direct est la recherche de cette fonctionnalité dans le champ dédié de Windows.

Pour Virtual Machine Platform (avec manifestement une activation par défaut sur les nouveaux appareils), il faut rechercher les fonctionnalités Windows (Windows Features) et désélectionner le cas échéant la case correspondante.

Ne pas oublier la réactivation à la fin d'une session de jeu

Attention toutefois, l'impact sur les performances causé par HVCI (intégrité de la mémoire) et Virtual Machine Platform n'est pas forcément perceptible dans tous les jeux. Une désactivation de ces fonctionnalités de sécurité n'est donc pas la panacée.

L'altération des performances en jeu vidéo par une fonctionnalité de sécurité tirant parti de la virtualisation avec Windows 11 avait déjà fait l'objet de rapports depuis l'année dernière.

Qui plus est et en toute logique, Microsoft évoque une désactivation possible pendant des parties en cours avec les jeux, mais recommande fortement une réactivation une fois celles-ci terminées pour ne pas laisser un appareil vulnérable à des menaces.