Windows 11 22H2 : le déploiement s'intensifie malgré des problèmes

Pour le déploiement de la mise à jour 2022 de Windows 11 (22H2), Microsoft appuie sur l'accélérateur. Cette première mise à jour majeure annuelle de Windows 11 est disponible pour les appareils Windows 10 et Windows 11 éligibles.

Via Windows Update, c'est un déploiement progressif - ou par vague - afin d'éviter des déconvenues massives par effet boule de neige à cause de bugs et problèmes qui n'avaient pas été détectés dans le cadre du programme Windows Insider.

Désormais, l'appui sur le bouton de recherche des mises à jour dans Windows Update proposera le téléchargement et l'installation de Windows 11 22H2 à davantage de machines. Ce n'est toutefois pas encore l'heure du déploiement automatique et des problèmes persistent.

Des problèmes connus pour Windows 11 22H2

" Nous entrons dans une nouvelle phase du déploiement de Windows 11 version 22H2 et nous augmentons sa disponibilité pour tous ceux qui vérifient les mises à jour sur les appareils Windows éligibles ", indique Microsoft.

Le groupe de Redmond précise bien que la détection d'un problème, comme une incompatibilité logicielle ou matérielle, peut entraîner le blocage du téléchargement et de l'installation.

Les problèmes connus avec Windows 11 version 22H2 sont listés sur cette page. Parmi ceux-ci, des imprimantes installées qui n'autorisent que les paramètres par défaut et pas les fonctions avancées, des soucis de compatibilité avec les pilotes Intel Smart Sound Technology ou encore des problèmes avec la copie de fichiers lors de l'utilisation des préférences de stratégie de groupe.

Un problème de performances

D'autres problèmes ne figurent pas encore dans la liste, même s'ils ont été confirmés sur des forums officiels de Microsoft. C'est le cas d'un problème de réduction des performances lors de la copie de fichiers de grande taille d'un ordinateur distant vers un ordinateur Windows 11.

La baisse des performances se produit avec des fichiers de plusieurs gigaoctets et via SMB pour le partage de ressources sur des réseaux locaux. Toutefois, le problème n'est pas dans le code SMB.

Un problème touche par ailleurs Remote Desktop (bureau distant) sur Windows 11 avec des soucis de connexion des clients à la suite de l'installation de Windows 11 22H2. Nul doute que la liste va encore s'allonger en gardant à l'esprit que le parc mondial de machines Windows est très hétérogène.