Windows 11 sur presque 9 % des PC

D'après les chiffres compilés par AdDuplex au 23 novembre 2021, la part d'utilisation de Windows 11 avoisine 9 % sur les PC équipés du système d'exploitation de Microsoft.

Les statistiques émanent d'un échantillon de l'ordre de 60 000 ordinateurs avec Windows 10 et 11. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex qui est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

En l'espace d'un mois, la part d'utilisation de Windows 11 est passée de 4,8 % à 8,6 % (et 8,9 % en tenant compte des builds Windows 11 Insider). Dans le même temps, la version 21H2 de Windows 10 fait son apparition avec déjà 3,7 %.

Tant pour Windows 11 que pour la mise à jour de novembre 2021 de Windows 10, le déploiement est progressif.

" C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'une version ' ancienne ' du système d'exploitation (Windows 10 21H2) arrive sur le marché plus tard qu'une version plus récente (Windows 11 21H2) ", fait remarquer AdDuplex.

Windows 11 a été lancé en octobre, alors que la version 21H2 de Windows 10 est arrivée en novembre. À noter que d'après les derniers chiffres de la plateforme de jeu vidéo Steam de Valve, Windows 11 compte pour 8,3 % des utilisateurs.