Windows 11 stagne pour AdDuplex

Selon les chiffres compilés par AdDuplex au 26 avril 2022, la part d'utilisation de Windows 11 est toujours aux alentours de 20 % sur les PC équipés du système d'exploitation de Microsoft. Elle n'a pratiquement pas bougé au cours des deux derniers mois.

Les statistiques proviennent d'un échantillon de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs avec Windows 10 et 11. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex qui est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

Entre fin février et fin avril, la part d'utilisation de Windows 11 est passée de 19,3 % à 19,7 % (et 20,4 % en tenant compte des builds Windows 11 Insider Preview). Après son déploiement à grande échelle, la version 21H2 de Windows 10 poursuit de son côté sa progression à 35 %.

Dans le même temps, la version 21H1 de Windows 10 baisse légèrement à 26,4 %, tandis que la version 20H2 chute de manière notable à 6,1 %. Pour cette dernière, la fin de support approche avec le 10 mai 2022 comme date butoir (Windows 10 Home et Pro).

D'après Microsoft, plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois fonctionnent avec Windows 10 ou Windows 11.