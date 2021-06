Windows 11 : pas d'inquiétude, le menu démarrer de Windows 10 pourra être récupéré

Souvent critiquée pour imposer sa volonté au détriment de l'expérience utilisateur, Microsoft est de nouveau pointée du doigt pour les changements opérés au sein de Windows 11, notamment au niveau de l'interface.

Dans une fuite, on découvrait hier la prochaine version de Windows, avec une interface largement retravaillée et une nouvelle barre des tâches. On repérait ainsi la disparition du menu Démarrer et ses tuiles dynamiques au profit d'un menu flottant centré au-dessus de la barre des tâches.

Depuis, les critiques se multiplient pour le chamboulement à venir, mais Microsoft a déjà la parade : la marque a déjà prévu de permettre aux utilisateurs de récupérer le menu Démarrer de Windows 10 avec les tuiles dynamiques.

Rappelons également que si l'interface a beaucoup changé, Windows 11 signera le retour des widgets et qu'il sera, en théorie, largement personnalisable pour permettre de récupérer une interface proche des anciennes versions.

Suite aux différentes critiques passées, Microsoft pourrait se montrer bien plus souple pour doper l'adoption de Windows 11 et éviter de braquer les utilisateurs après l'épisode houleux de la bascule de Windows 10.