Windows 11 : grosse fuite pour le nouveau Windows

Le 24 juin, Microsoft doit officiellement dévoiler la prochaine génération de Windows. Selon le patron du groupe Satya Nadella, ce sera l'une des plus importantes mises à jour de Windows de la dernière décennie. À quelques jours de l'échéance, une grosse fuite s'invite en ligne.

Des captures d'écran ont fait leur apparition sur un forum chinois d'un site de Baidu, puis c'est une copie d'une build interne estampillée 21996.1 qui a commencé à circuler sur des forums et semble manifestement authentique.

The Verge a par exemple été en mesure de procéder à une installation - à faire par exemple dans une machine virtuelle par précaution - et a publié d'autres captures d'écran de ce qui est bel et bien introduit en tant que Windows 11. Windows Central a également réalisé une vidéo en précisant qu'il ne s'agit pas d'une build finale.

Avec ces captures d'écran, il est désormais clair que Windows 11 s'appuiera sur le travail effectué avec le défunt projet Windows 10X et reprendra des éléments d'interface entrevus avec les dernières builds de Windows 10 Insider Preview dans le canal Dev.

Nouvelle interface, nouveau menu Démarrer et widgets

Pour Windows 11, la page du menu Démarrer avec ses vignettes dynamiques se tourne et l'interface utilisateur est donc très proche de ce qui était préparé avec Windows 10X (qui avait également fait l'objet d'une fuite). Par défaut, le menu Démarrer - désormais " flottant " au-dessus de la barre des tâches après déploiement - et les autres éléments habituels sont au centre de la barre des tâches, mais cela reste paramétrable pour un positionnement à gauche.

Si les vignettes dynamiques disparaissent, c'est par contre le retour des widgets. Un retour auquel Microsoft semble d'ores et déjà préparer les utilisateurs de Windows 10 avec le déploiement de la fonctionnalité News and Interests (Actualités et champs d'intérêt). Le centre des notifications ne semble par contre pas connaître d'évolution notable hormis l'esthétique.

L'accès aux diverses possibilités d'ancrage à l'écran est facilité depuis les fenêtres des applications via l'agrandissement d'une fenêtre. Ces possibilités ne sont pas nouvelles, mais seulement proposées avec des raccourcis au clavier dans Windows 10.

Microsoft semble avoir légèrement toiletté la recherche et zappe la fonctionnalité Timeline (Chronologie). De nouveaux sons système ont été concoctés, ainsi que de nouveaux gestes avec les écrans tactiles. Une plus grande fluidité globale est en outre attendue et l'expérience de première - ou nouvelle - installation a été largement revue.

Pour Windows 11, l'héritage de Windows 10 est très présent et la fuite ne permet pour le moment que de mettre en valeur l'aspect de rajeunissement visuel du système d'exploitation. The Verge note que la nouvelle application Xbox est dorénavant intégrée à Windows 10. Par contre, pas de changement pour le Microsoft Store avec la build, alors qu'un nouveau Microsoft Store est au programme avec le nouveau Windows.

Il faudra attendre les annonces de Microsoft pour avoir un meilleur portrait du nouveau Windows, et notamment concernant les évolutions plus en profondeur. La fuite de la build de Windows 11 permet toutefois de jauger le travail réalisé sur l'aspect visuel.

N.B. : captures d'écran ; crédits : The Verge.