Windows 11 : l'outil PC Health Check disponible pour tous

Pour vérifier si un PC fonctionnant avec Windows est conforme à la configuration requise pour Windows 11, Microsoft propose un outil PC Health Check (ou Contrôle d'intégrité du PC Windows).

Jusqu'à présent, l'outil était uniquement disponible au téléchargement pour les Windows Insiders dans le cadre d'une préversion. Il est désormais mis à la disposition de tous.

Cette mouture de l'outil profite des améliorations apportées entre son retrait et son retour pour les Windows Insiders. Un premier jet était avare en détails sur les raisons d'une validation ou non d'une conformité pour Windows 11.

Désormais, une fenêtre fournit de plus amples explications concernant les différents points clés que sont le démarrage sécurisé, l'activation de TPM 2.0, la quantité de RAM (au moins 4 Go), le stockage (au moins 64 Go) et les diverses caractéristiques du processeur.

Rappelons que même si un processeur dispose d'un minimum de deux cœurs et avec une fréquence d'horloge de plus de 1 GHz, il ne répond pas forcément aux exigences de Microsoft qui dresse une liste des processeurs AMD et Intel compatibles.