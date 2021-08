Windows 11 et PC compatible ? L'outil PC Health Check de Microsoft est de retour

En marge de la mise à jour de la configuration minimale requise pour Windows 11, Microsoft fait évoluer son outil PC Health Check (Contrôle d'intégrité du PC Windows) permettant de vérifier l'éligibilité d'un PC à Windows 11.

Il s'agit pour le moment d'une préversion de l'application qui peut être téléchargée par les Windows Insiders. Elle propose davantage d'explications et messages que précédemment, ainsi que des liens vers des articles de support.

Critiqué lors sa sortie, l'outil PC Health Check avait été temporairement retiré. Il fait donc sa réapparition. Sa disponibilité générale est prévue pour dans les prochaines semaines.

Pour Windows 11, Microsoft a finalement ajouté des processeurs Intel Core de 7e génération (Kaby Lake) à sa liste de compatibilité, mais pas AMD Zen 1 (Ryzen 1000). Ce sont des ajouts timides avec seulement Intel Core X-series, Xeon W-series et Intel Core 7820HQ.

Toujours fumeux...

Pas de quoi calmer la grogne d'utilisateurs laissés de côté (et en raison d'autres prérequis) avec des appareils pourtant relativement récents. Le sentiment que Microsoft pousse au renouvellement de PC dans une période par ailleurs pas forcément idéale à cause de la pénurie de composants.

En outre, la communication du groupe de Redmond pour Windows 11 continue de flirter avec le désastre. Microsoft lâche du lest pour les appareils non conformes aux caractéristiques minimales en confirmant qu'une mise à niveau pourra se faire via les images ISO et l'outil Media Creation Tool pour la création de supports Windows 11.

Cette procédure en dehors de Windows Update ne sera évidemment pas recommandée par Microsoft. Sans doute pour se couvrir face à d'éventuels problèmes, Microsoft indique qu'avec une telle mise à niveau, les appareils concernés seront dans un état dit non supporté. La traduction est qu'ils ne seront pas autorisés à recevoir des mises à jour via Windows Update, y compris pour les mises à jour de sécurité.

Certes, il restera la possibilité de se tourner vers le site Catalogue Microsoft Update, mais ce sera très peu pratique. La confusion règne toujours.