Windows 11 : les PC non compatibles ont reçu la première mise à jour

Des utilisateurs de PC officiellement non compatibles avec Windows 11 ont bravé l'avertissement de Microsoft pour l'installation du nouveau système d'exploitation. Avec le Patch Tuesday de ce mois d'octobre déployé en début de semaine, ils ont eux aussi eu droit à la première mise à jour cumulative de Windows 11 via Windows Udpate.

Microsoft ne fait pas totalement obstacle à l'installation de Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale requise, que ce soit en raison du Secure Boot, TPM 2.0 ou pour un processeur ne figurant pas sur sa liste blanche. Une procédure non recommandée a même été publiée.

L'avertissement de Microsoft a pourtant de quoi intimider, en insistant sur le fait qu'un PC non compatible équipé de Windows 11 ne sera plus pris en charge et ne pourra plus recevoir de mises à jour avec Windows Update. C'est ainsi une véritable épée de Damoclès.

La situation est pour le moins confuse avec la menace qui n'a pas été mise à exécution pour la première mise à jour cumulative de Windows 11. Cela ne veut pas dire qu'il en sera de même à l'avenir. Un point que Microsoft aurait le mérite d'expliciter.