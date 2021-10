Windows 11 : un outil pour une installation sur un PC non éligible

Un outil Windows11Upgrade qui peut être superflu dans certains cas, avec Microsoft qui propose sa propre solution pour une mise à niveau vers Windows 11 sur un PC non éligible.

Gratuit et open source, l'outil Windows11Upgrade est proposé par un développeur tchèque qui aime se présenter en tant que coofcookie. Son but est de permettre l'installation de Windows 11 en passant outre certaines restrictions de Microsoft.

Pour ce faire et avec une image ISO, Windows11Upgrade s'appuie notamment sur des mesures de contournement utilisées par le développeur surnommé AveYo.

Avec une image ISO en adéquation avec le langage par défaut du système, trois options sont au choix pour une installation : upgrade (mise à niveau), upgrade en ne conservant que les données et pas les applications, clean install (nouvelle installation).

Windows11Upgrade commence à être référencé par plusieurs sites, mais il est peut être bon de rappeler que Microsoft a détaillé sa procédure officielle pour se jouer... de ses propres exigences avec un upgrade.

Cette procédure n'est cependant pas recommandée et ce sera quoi qu'il en soit un PC non supporté susceptible de ne plus recevoir de mises à jour avec Windows Update.

Pour contourner la vérification de TPM 2.0 (avec TPM 1.2 nécessaire), ainsi que la famille et le modèle de CPU, il faut modifier le registre (regedit.exe) et créer dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup une valeur DWORD 32 bits à 1, en lui attribuant le nom de AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.