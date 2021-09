Windows 11 sur un PC non supporté : Microsoft s'en lave les mains

Microsoft s'assure que les utilisateurs tentés par Windows 11 sur un PC officiellement non supporté le font en toute connaissance de cause.

Microsoft vient de rendre son outil PC Health Check disponible pour tous dans une version amendée. Il informe plus précisément sur la compatibilité ou non d'un PC avec le système d'exploitation Windows 11 qui sera officiellement lancé le 5 octobre prochain.

Avec un PC de bureau âgé de trois ans affichant une configuration musclée pour une orientation gaming, The Verge a eu droit à une réponse négative de l'outil à cause d'un processeur Intel Core i7 de 7e génération (i7-7700K) qui ne figure pas dans la liste des processeurs Intel compatibles.

Pour autant, Microsoft a confirmé qu'avec des images ISO et l'outil Media Creation Tool pour la création de supports Windows 11, il sera possible d'installer le nouveau système d'exploitation sur n'importe quel PC dit non compatible tant qu'il est équipé d'un processeur 1 GHz (64-bit) avec deux cœurs ou plus, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une puce TPM 1.2.

Le souci est que ce sera un état non supporté comme l'a expérimenté The Verge, avec un prime un avertissement relativement effrayant lors d'une mise à niveau vers la version bêta de Windows 11. Il demande en quelque sorte à l'utilisateur d'accepter l'upgrade à ses propres risques et périls.

Ce n'est pas une surprise. Microsoft tente manifestement de se couvrir face à d'éventuelles déconvenues et des problèmes de compatibilité. C'est en outre la confirmation qu'un PC non supporté pour Windows 11 ne sera plus en mesure de recevoir des mises à jour.

Un tel message est pour le moins dissuasif, même si la formulation reste encore assez vague. Il n'est pas totalement clair si les mises à jour de sécurité seront également sucrées via Windows Update… même si cela semble bien en prendre le chemin.

N.B. : Crédits images : The Verge.