Windows 11 : Microsoft pérennise le watermark pour PC non compatible

| Source : The Verge

Pour les PC non compatibles ayant tout de même installé Windows 11, le watermark sur le Bureau sera bel et bien affiché.

Après un test le mois dernier, Microsoft confirme la future présence de son watermark indiquant qu'un PC équipé de Windows 11 ne satisfait pas à la configuration requise. Le cas échéant, il sera affiché sur le Bureau.

Ce tatouage numérique avait d'abord été repéré avec une préversion de Windows 11 diffusée dans le cadre du programme Windows Insider. Il s'agissait alors d'une publication dans le canal Dev. Désormais, cela concerne le canal Beta et plus encore le canal Release Preview.

Ce canal Relase Preview est l'antichambre d'une prochaine mise à jour avec un déploiement à grande échelle. Le watermark en question est relativement discret, même s'il peut finir par agacer. Il aiguille vers les Paramètres pour davantage d'informations.

Crédits : @XenoPanther

Tant que cela ne va pas plus loin...

Rappelons que la configuration système requise pour Windows 11 est au minimum un processeur dual core 64-bit à 1 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI, Secure Boot et activation d'une puce TPM 2.0.

Il existe par ailleurs une liste de processeurs compatibles (Intel, AMD ou Qualcomm) qui exclut certains composants. De telles exigences n'empêchent pas d'installer Windows 11 sur une configuration non éligible, mais dans un état dit non supporté.

Pour le moment, Microsoft ne semble pas vouloir mettre en œuvre des restrictions en matière de fonctionnalités. Qui plus est, le watermark demeure a priori désactivable via des manipulations dans la base de registre.