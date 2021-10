Windows 11 : Windows Subsystem for Linux en application

Via le Microsoft Store, le Windows Subsystem for Linux devient une application à installer pour Windows 11.

En attendant le Windows Subsystem for Android, c'est le Windows Subsystem for Linux (WSL) pour Windows 11 qui fait parler de lui. Pas pour une nouvelle mouture (c'est toujours WSL 2), mais pour une disponibilité dans le Microsoft Store en tant qu'application.

" L'installation de WSL via le Microsoft Store vous permettra d'obtenir les dernières mises à jour et fonctionnalités de WSL plus rapidement, et sans avoir à modifier votre version de Windows ", écrit Craig Loewen, un Program Manager pour Windows Developer Platform.

Pour le moment, c'est une préversion de WSL pour Windows 11 dans le Microsoft Store. L'intérêt est donc qu'il ne faudra pas toucher aux fonctionnalités optionnelles (OptionalFeatures.exe), même si l'application activera la plateforme d'ordinateur virtuel.

" Grâce à ce changement, les binaires ne font plus partie de l'image Windows, mais d'une application que vous installez depuis le Microsoft Store. WSL est ainsi découplé de votre version de Windows, ce qui vous permet d'effectuer les mises à jour via le Microsoft Store. "

Après l'installation de WSL depuis le Microsoft Store, il pourra être possible de choisir une distribution dans le Microsoft Store comme auparavant.

" Notre objectif est de faire de WSL dans le Microsoft Store le meilleur moyen d'installer et d'utiliser WSL. […] À long terme, nous aimerions inciter les utilisateurs de WSL à utiliser la version du Microsoft Store. " À noter que WSLg est bel et bien de la partie.