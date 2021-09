Windows Subsystem for Android se montre dans le Microsoft Store

Le Microsoft Store liste le Windows Subsystem for Android qui sera un socle pour l'exécution d'applications Android sur Windows 11.

L'exécution des applications Android sera absente pour les débuts du système d'exploitation Windows 11 le 5 octobre prochain. Elle s'appuiera sur le Windows Subsystem for Linux qui fait une timide apparition dans le Microsoft Store.

À ce stade, il s'agit essentiellement d'un espace réservé dans le Microsoft Store. Si sa découverte est récente, sa présence est néanmoins plus ancienne. Il n'y a rien à attendre avec une installation sur une préversion de Windows 11, sachant qu'une installation sur Windows 10 est impossible.

Pour la configuration minimale requise, il est fait mention de Windows 10 version 22000.0 ou supérieure, ainsi que Xbox One. Une erreur s'est probablement glissée, dans la mesure où les builds 22000.xxx correspondent à Windows 11 et pas Windows 10.

Quant à la mention Xbox One, c'est à prendre avec des pincettes puisque dans le même temps il est précisé une configuration PC. Et puis des applications Android sur une console Xbox…

Le Microsoft Store souligne un devoir de confidentialité en demandant de ne pas faire de captures d'écran ou de communiquer sur le contenu. Un avertissement sans doute à destination de collaborateurs de Microsoft dans le cadre d'un test en interne.

WSA après WSL

Windows 10 dispose actuellement d'un Windows Subsystem for Linux (WSL) qui est une couche de compatibilité pour l'exécution d'applications Linux en s'appuyant sur la virtualisation Hyper-V et un noyau Linux complet. Windows Subsystem for Android est un framework supplémentaire qui repose dessus.

Parmi quelques éléments divulgués par Microsoft, la création d'une application proxy native faisant le lien entre le modèle pour les applications Android et celui pour les applications Windows pour une gestion dans le shell de Windows.

Microsoft a également mis en avant l'exploitation d'une technologie Intel Bridge afin de traduire les applications Android compilées pour d'autres plateformes en instructions x86, et un partenariat avec Amazon pour intégrer son Amazon Appstore dans le Microsoft Store.