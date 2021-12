Windows 11 : Windows Subsystem for Linux depuis le Microsoft Store et contrôle vocal

Pour les Windows Insiders (canal Dev), Microsoft propose une build 22518 de Windows 11. Comme déjà évoqué et attendu, elle facilite l'installation du Windows Subsystem for Linux (WSL) depuis le Microsoft Store.

" Les binaires ne font plus partie de l'image Windows, mais d'une application que vous installez depuis le Microsoft Store. WSL est ainsi découplé de votre version de Windows, ce qui vous permet d'effectuer les mises à jour via le Microsoft Store ", avait notamment souligné Craig Loewen, Program Manager pour Windows Developer Platform.

À la suite de l'installation de WSL depuis le Microsoft Store, il sera possible de choisir une distribution dans le Microsoft Store comme c'était déjà le cas.

Contôle de Windows à la voix

Avec la build 22518, Microsoft introduit une fonctionnalité d'accessibilité Voice Access pour un contrôle vocal. Elle vient en complément de Voice Typing qui propose déjà des possibilités d'interaction à la voix avec l'appareil.

Pour Voice Access et sans connexion Internet, Microsoft souligne des possibilités comme l'ouverture d'applications, passer d'une application à une autre, la navigation web, la lecture et la rédaction d'emails. Un modèle vocal amélioré pour la reconnaissance vocale sur l'appareil est à télécharger au préalable. Pour le moment, Voice Access ne prend en charge que l'anglais (US).

Cette semaine, Microsoft a dévoilé la nouvelle application Bloc-notes (Notepad) pour Windows 11 qui est déployée pour les Windows Insiders. La build 22518 signe par ailleurs le retour du widget météo sur la barre des tâches, à la manière de " Actualités et champs d'intérêt " sur Windows 10.