Cloud PC : l'annonce de Microsoft serait pour mi-juillet

Après une absence notable lors de l'événement de Microsoft centré sur la présentation de Windows 11 le 24 juin, la solution Cloud PC pourrait être dévoilée mi-juillet si l'on en croit le leaker Walking Cat sur Twitter. L'annonce serait faite dans le cadre de l'édition 2021 de Microsoft Inspire.

Deschutes (Cloud PC) announcements => Inspire — WalkingCat (@_h0x0d_) July 3, 2021

Cette conférence annuelle de Microsoft est traditionnellement dédiée à son écosystème partenaires. Dans un format numérique, l'édition 2021 se déroulera du 14 au 15 juillet. " Cette année, nous dévoilerons de nouvelles technologies pour vous aider à développer votre entreprise. "

Le cas échéant, cela tendrait à confirmer l'orientation de Cloud PC pour le secteur professionnel et pas pour le grand public.

D'après les indices déjà semés pour Cloud PC, il s'agirait d'une solution de Desktop as a Service à destination des entreprises et s'appuyant sur le service de virtualisation Windows Virtual Desktop exécuté sur Azure.

Le modèle économique serait différent de Windows Virtual Desktop avec un abonnement et un prix forfaitaire par utilisateur. Pour un PC avec Windows dans le cloud, Walking Cat avait déjà mis au jour une page de connexion cloudpc.microsoft.com et trois types de formules.

Les configurations proposées seraient Medium (2 processeurs virtuels, 4 Go de RAM et 96 Go de stockage SSD), Heavy (2 vCPU, 8 Go de RAM et 96 Go de SSD) et Advanced (3 vCPU, 8 Go de RAM, 40 Go de SSD).

Une solution pour les entreprises ne voulant pas - ou ne pouvant pas - migrer vers Windows 11 ?