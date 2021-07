Windows 365 : Microsoft dévoile un premier prix pour son PC dans le cloud

Officialisé cette semaine, le service cloud Windows 365 de Desktop as a Service promet une expérience Windows 10 ou Windows 11 complète sur n'importe quel appareil via le navigateur web ou l'application Remote Desktop.

À destination des entreprises, ce Cloud PC s'appuyant sur la solution de virtualisation Azure Virtual Desktop sera lancé le 2 août avec un modèle d'abonnement mensuel par utilisateur et deux éditions (Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise).

Si Microsoft ne devait communiquer sur la tarification qu'au moment du lancement de Windows 365, une fuite lors d'une session pendant sa conférence Inspire 2021 l'oblige à confirmer un premier niveau de tarification.

Juste le prix d'une seule configuration

Avec l'édition Windows 365 Business pour des entreprises avec jusqu'à 300 utilisateurs, un abonnement mensuel de 31 $ par utilisateur donnera droit à une configuration avec 2 processeurs virtuels, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD.

Microsoft a toutefois précisé à The Verge qu'il y aura " beaucoup plus d'options, tant en matière de configurations que de prix. " Pour le Cloud PC, une douzaine de configurations sont mentionnées dans un billet de blog, avec 1 processeur virtuel / 2 Go de RAM / 64 Go de stockage et jusqu'à 8 processeurs virtuels / 32 Go de RAM / 512 Go de stockage pour répondre à divers cas de figure :

Toutes les options de tarification seront connues à l'occasion de la disponibilité générale du produit.