Windows 7 : une mise à jour grâce à Edge

Microsoft est décidément prête à tout pour encourager (voire forcer) les utilisateurs à utiliser Edge , quitte à revenir sur l'abandon d'une ancienne version de Windows pour lui faire profiter de la dernière version du navigateur.

Déployé au fil de la May Update sur Windows 10, la mise à jour d'Edge s'invite également sur Windows 8.1 (qui reste supporté par Microsoft encore un temps) mais aussi sur Windows 7 via Windows Update.

Cela fait pourtant 6 mois que Windows 7 a été abandonné par Microsoft et que la marque insiste auprès des utilisateurs pour les faire basculer vers une version plus récente de son OS. Pourtant, le parc d'utilisateur reste suffisamment important pour que Microsoft fasse une entorse à ses principes et décide de pousser Edge sur l'OS.

Sur Windows 7, la mise à jour installe Edge mais ne supprime pas pour autant Internet Explorer ni ne change le choix par défaut du navigateur. Il faut dire que les principaux utilisateurs de l'OS restent les professionnels.