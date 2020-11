Windows 10 : les applications Android en natif en 2021 ?

Des applications Android dans le Microsoft Store et pour une exécution native sur Windows 10 ? La rumeur est lancée pour 2021.

Selon une indiscrétion de Windows Central, qui en dit toutefois peu sur le sujet pour le moment, Microsoft ambitionne l'introduction d'applications Android dans le Microsoft Store. Il s'agirait alors de permettre l'exécution native d'applications Android sur Windows 10.

Un tel projet pourrait se concrétiser l'année prochaine. L'information est cependant à prendre avec des pincettes et les détails sur le type de solution qui verrait le jour ne sont pas connus, tout comme la compatibilité matérielle le cas échéant (architecture ARM obligatoire ?).

Actuellement, il existe des solutions d'émulation tierces pour l'exécution d'applications et jeux Android sur Windows (ou également macOS). De son côté, Microsoft mise sur son application Your Phone (Votre téléphone) et un partenariat avec Samsung pour l'exécution d'applications Android sur ordinateur Windows 10.



Avec certains smartphones de Samsung, il s'agit d'un streaming d'applications avec des appareils sur le même réseau Wi-Fi et sans lien avec le Microsoft Store. Pour l'heure, il n'existe donc pas de support natif d'applications Android sur Windows 10.

On se souviendra par ailleurs du projet Astoria de Microsoft - puis ultérieurement Windows Bridge pour Android - qui a été tué dans l'œuf fin 2015, faute de séduire les développeurs. Le projet avait pour objectif le portage d'applications Android sur Windows 10, et des applications universelles avec une réutilisation du code déjà existant.