Windows ARM : bientôt l'émulation des applications x86 64-Bit ?

Alors que se développent des processeurs ARM pour PC portables, Microsoft a planché avec Qualcomm sur une version de l'environnement Windows capable de fonctionner sur architecture ARM.

Pour ne pas se couper de l'immense base d'applications pour Windows en version x86, un système d'émulation a été mis en place pour permettre de transformer des applications Windows x86 32-Bit en code pouvant tourner sur ARM.

Ce n'est pas le cas pour les applications x86 64-Bit, ce qui peut entraîner des contraintes d'usage, certaines grandes applications de Windows n'existant qu'en version 64-Bit, ou bien le support des variantes 32-Bit n'étant plus assuré.

Cette limitation du système Windows ARM pourrait bientôt être levée. Des indices en ce sens étaient déjà apparus en fin d'année dernière, évoquant la mise en place d'un " émulateur " pour application x86 64-Bit (c'est en fait plus qu'une simple émulation) pour le premier semestre 2021.

x86_64 on Arm64 machine type. — Longhorn (@never_released) May 17, 2020

De nouveaux éléments sont apparus sur Github, confirmant la préparation d'un tel système qui semble porter le nom de code ARM64EC et correspond à un système de transformation des applications x86_64 en code ARM64, selon un tweet de Longhorn.

Qualcomm a dévoilé plusieurs processeurs ARM pour PC portables en décembre 2019 lors du Snapdragon Tech Summit. Outre l'annonce d'un Snapdragon 8cx 5G en haut de gamme, la firme a dévoilé pour la première fois des puces pouvant répondre aux besoins de PC portables ARM de milieu de gamme avec les Snapdragon 8c et 7c.

Alors que les premiers PC portables ARM sont plutôt onéreux et peinent à convaincre face à des machines x86 restant plus puissantes, ces nouvelles puces pourront trouver place dans des ordinateurs sur des grilles de prix de 500 à 800 dollars, avec une belle autonomie et une connectivité WiFi / cellulaire optimisée.

L'ajout d'une compatibilité avec les applications x86 64-Bit ne pourra que les rendre encore plus intéressants et compléter le catalogue d'applications utilisables.