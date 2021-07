DirectStorage n'est finalement pas que pour Windows 11

En dévoilant Windows 11 le mois dernier, Microsoft a fait mention de la technologie DirectStorage comme une exclusivité du nouveau système d'exploitation sur PC. Avec des disques SSD NVMe, une telle technologie a d'abord été conçue pour l'architecture Xbox Velocity des consoles de jeu Xbox Series X et S afin de réduire les temps de chargement.

Finalement, l'API DirectStorage sera également de la partie sur Windows 10 et avec des cartes graphiques DirectX 12. Microsoft a clarifié la situation à ce sujet qui était devenue confuse et avait suscité de la grogne.

Il faut dire qu'en septembre dernier, Microsoft avait officialisé l'arrivée de DirectStorage sur PC, ce qui sous-entendait à l'époque pour Windows 10 dans la mesure où Windows 11 n'était même pas encore une rumeur.

Grâce à DirectStorage, il s'agira principalement d'envoyer les données de jeu du support de stockage vers le GPU DirectX 12, en zappant l'étape de traitement de décompression des données via le CPU.

" Microsoft s'engage à faire en sorte que lorsque les développeurs de jeux adoptent une nouvelle API, ils puissent toucher le plus grand nombre de joueurs possible. Ainsi, les jeux conçus avec le SDK DirectStorage seront compatibles avec Windows 10 version 1909 et plus. ", peut-on lire dans un billet de blog.

Il est toutefois également souligné que les jeux sur Windows 11 profiteront de davantage de nouvelles optimisations de la pile de stockage, en plus de la technologie de décompression GPU.