Windows 10 : Microsoft supprime complètement Flash Player en juillet

Le 31 décembre 2020 est une date qui a marqué la fin de vie d'Adobe Flash Player. Adobe a ainsi mis un terme à son support et ne publie plus de correctifs de sécurité. Depuis le 13 janvier 2021, Adobe empêche le contenu Flash de s'exécuter dans Flash Player.

À cela s'ajoute le ménage qui a été fait par les principaux navigateur web pour supprimer le plugin, mais Flash Player peut demeurer sur le système d'exploitation. Pour Windows 10, Microsoft s'appuie sur la mise à jour KB4577586 afin de supprimer complètement Flash Player.

Cette mise à jour a d'abord fait l'objet d'un téléchargement optionnel avec une disponibilité dans le catalogue Microsoft Update. En février, Microsoft a commencé à la déployer sur certains ordinateurs Windows 10.

Vers une disparition complète et sans retour possible

Le groupe de Redmond a actualisé son calendrier pour KB4577586 et la suppression complète d'Adobe Flash Player. À partir de juin 2021, cette mise à jour sera incluse dans la mise à jour cumulative en preview pour Windows 10 en version 1809 et plus.

À partir du juillet 2021, ce sera une intégration de KB4577586 dans la dernière mise à jour cumulative pour Windows 10 en version 1507, 1607 et plus. Elle sera également incluse dans les mises à jour mensuelles pour Windows 8.1 et Windows Server 2012.

Au cours de l'été, Flash Player devrait ainsi avoir complètement déserté la plupart des systèmes d'exploitation Windows, sachant que Windows 10 est présent sur plus de 1,3 milliard d'appareils actifs dans le monde.

Microsoft souligne que dans le cadre d'une future mise à jour de Windows 10 vers la version 21H1, Flash Player sera également supprimé.