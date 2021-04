Windows 10 : vers une grosse évolution du Microsoft Store

Pour la distribution d'applications et jeux, le Microsoft Store pourrait s'ouvrir de manière conséquence et séduire les développeurs.

A priori pour le deuxième semestre prochain avec une mise à jour automnale de Windows 10, Microsoft travaille sur un projet au nom de code Sun Valley qui doit être synonyme de rajeunissement visuel des expériences Windows. D'après Windows Central, ce devrait également être l'occasion de déployer un nouveau Microsoft Store.

Ce nouveau Microsoft Store (anciennement Windows Store) suivrait la tendance d'une refonte graphique et de son interface avec dans l'optique une plus grande modernité. Il profiterait d'un rythme mensuel de mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Selon Windows Central, le Microsoft Store revisité continuera d'être un lieu de distribution d'applications UWP, mais devrait être plus ouvert à tous les types d'applications et jeux, tout en étant plus souple pour les développeurs.

Il serait question d'autoriser les développeurs à soumettre des applications Win32 sans passer par le système d'empaquetage MSIX et sans devoir procéder à des modifications dans le code existant. Le format exécutable (.exe) et le format MSI seraient ainsi acceptés, tandis que les mises à jour pourraient être gérées via le propre réseau de diffusion de contenu du développeur.

L'ouverture serait d'autant plus d'ampleur en permettant aux développeurs d'utiliser des plateformes commerciales tierces dans leurs applications.

Le cas échéant, une telle évolution serait très éloignée de la genèse du Windows Store avec Windows 8 à l'époque.