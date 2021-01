Windows : Microsoft évoque un rajeunissement visuel à venir

" Un rajeunissement visuel complet des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de retour. " C'est une phrase que l'on a pu lire dans une offre d'emploi publiée par Microsoft. Depuis, elle a été édulcorée.

Désormais, le groupe de Redmond est plus sobre dans sa recherche d'un ingénieur logiciel expérimenté pour l'aider à construire " l'avenir des expériences Windows. " Il n'est plus fait mention d'un rajeunissement visuel ou de la volonté de s'exclamer…. " Windows is BACK. " Parce qu'il était parti ?

Ce n'est pas la première fois que des indices laissent supposer une refonte du design de l'interface de Windows 10. Fin 2020, Windows Central avait lancé une rumeur au sujet d'un projet au nom de code Sun Valley avec des implications pour le menu Démarrer, la barre des tâches, le Centre de notifications et l'Explorateur de fichiers.

La modification d'importance pour l'expérience utilisateur avec Windows pourrait intervenir à l'occasion de la publication de Windows 10 version 21H2, ce qui table donc sur le deuxième semestre de 2021.

Après macOS Big Sur, au tour de Windows 10 ?

Il y a finalement assez peu de détails à ce stade, si ce n'est la volonté manifeste de Microsoft - et ce n'est pas nouveau - de parvenir à proposer une expérience homogène avec Windows 10 à travers les divers types d'appareils, y compris sa propre gamme d'appareils Surface.



Avec Windows 10X qui se profile à l'horizon, et même si ce ne sera pas d'abord avec des appareils à double écran, ce n'est guère surprenant. En outre, Microsoft pourrait surfer sur le regain d'intérêt pour le marché du PC insufflé par la pandémie de coronavirus.



Dans le cadre de la publication de macOS Big Sur pour ordinateur Mac, Apple a procédé à une refonte de l'interface utilisateur de macOS donnant encore davantage de cohérence avec l'iPhone et l'iPad.

Pour Windows 10, cela devra se faire en concertation avec les fabricants partenaires, et pas uniquement pour Surface. Pas aussi simple pour trouver les bonnes synergies. Et également pour des synergies avec des appareils Android ?