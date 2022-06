Mystérieux blocage des téléchargements de Windows 11 et 10 en Russie

Les utilisateurs en Russie ne semblent plus être en mesure de télécharger Windows 11 et Windows 10 sur les serveurs de Microsoft.

Depuis les serveurs de Microsoft, les utilisateurs en Russie ne peuvent plus télécharger les images ISO de Windows 11 et Windows 10, ainsi que les outils d'installation de ces systèmes d'exploitation. En utilisant un serveur VPN localisé en Russie, c'est le constat qu'a fait BleepingComputer après un problème rapporté par l'agence de presse russe TASS.

Un message " 404 - File or Directory not found " est affiché lors d'une tentative pour rapatrier les images ISO. Si le téléchargement de l'outil Windows 11 Media Creation Tool est encore possible, son exécution génère par contre une erreur 0x80072F8F-0x20000 pour signifier un échec.

Source : BleepingComputer

En passant par un serveur VPN en dehors de la Russie, il semble par contre que des utilisateurs russes soient en mesure de télécharger comme attendu les fichiers depuis les serveurs de Microsoft.

Une erreur technique ou un blocage intentionnel ?

Pour le moment, le groupe de Redmond n'a pas fait de commentaire concernant de tels problèmes qui touchent spécifiquement la Russie.

Dans le contexte de l'invasion militaire de l'Ukraine, Microsoft avait annoncé la suspension de toutes les nouvelles ventes de ses produits et services en Russie. Le groupe avait ajouté mettre fin à de nombreux aspects de ses activités en Russie, en conformité avec les sanctions décidées par les gouvernements occidentaux.

Une formulation relativement floue de Microsoft qui vient de réduire la voilure en Russie, tout en assurant que ses obligations contractuelles existantes avec des clients russes seront honorées.