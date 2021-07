Drones et espace aérien : Wing lance OpenSky aux USA

Avec pour objectif de simplifier l'accès à l'espace aérien pour les pilotes de drones de loisirs et commerciaux, Wing lance aux États-Unis une application OpenSky.

Après une disponibilité en Australie depuis 2019 pour les pilotes de drones de loisirs et commerciaux, Wing a annoncé cette semaine le lancement de son application OpenSky aux États-Unis. Elle est proposée gratuitement sur Android et iOS, en plus d'une application web.

Le but affiché de l'application OpenSky est de permettre aux pilotes de drones de respecter les règles de l'espace aérien de la Federal Aviation Administration (FAA), ainsi que de demander l'autorisation de voler dans un espace aérien contrôlé.

" En utilisant l'application OpenSky, les pilotes de drones peuvent voir les informations sur les restrictions de l'espace aérien, planifier leurs vols et obtenir les autorisations de l'espace aérien en quelques clics ", écrit Wing.

Une manière pratique de savoir précisément où des drones peuvent voler ou pas avec un code couleur spécifique sur des cartes, tandis que les pilotes de drones ont la possibilité de demander plus simplement une autorisation dans certains espaces.

La filiale d'Alphabet pour un service de livraison par drone rappelle avoir obtenu une certification de transporteur aérien de la FAA. Elle souligne que près de 2 millions de drones sont enregistrés aux États-Unis et justifie la disponibilité de son application pour permettre à " tous les drones de partager le ciel en toute sécurité. "

" Wing estime qu'un système d'espace aérien ouvert encouragera un flux d'innovations qui soutiendra la diversité, attirera les utilisateurs et fera croître l'ensemble de l'industrie des drones, ce qui profitera à tous. "