Wish, Aliexpress : faut-il craindre d'importer le Coronavirus avec les colis venus de Chine ?

Avec la propagation de l'épidémie de Coronavirus depuis la Chine se propagent également les peurs infondées et doutes quant aux risques liés au virus. Ainsi, on voit pulluler sur Internet des questions concernant les risques d'une infection au virus via les importations de produits depuis la Chine.

De façon étrange, si l'on ne se pose pas vraiment la question sur la propagation du Coronavirus depuis la Chine par l'importation de fruits, légumes et autres produits alimentaires, c'est plutôt via les produits high tech ou de loisir, importé depuis les plateformes comme Wish, Aliexpress et autres sites de vente en ligne que le doute s'installe chez les utilisateurs.

Nombreux sont ainsi les utilisateurs indiquant avoir peur d'une contamination au Coronavirus via les objets qu'ils ont commandés et reçus depuis la Chine. Certains n'osent ainsi même pas toucher à leurs paquets quand d'autres espèrent tout simplement ne pas les recevoir de si tôt.

Avec plus de 52 milliards d'euros de marchandise importée depuis la Chine en 2019, les Français ont ainsi de quoi s'inquiéter des éventuels risques de rapporter avec son smartphone ou autre objet commandé en ligne, un échantillon de virus...

Mais que l'on se rassure, il y a en réalité quasiment aucune chance que le Coronavirus puisse survivre au trajet. L'OMS ne recommande ainsi aucune restriction concernant les voyages et le commerce et les services douaniers n'ont reçu aucune consigne particulière visant la mise en quarantaine ou des précautions de manipulation des paquets arrivant de Chine.

Il est communément de coutume de dire qu'un virus ne peut survivre en dehors de son hôte. C'est ici une idée très raccourcie : si certains virus sont particulièrement fragiles à l'air libre, certains peuvent survivre à l'extérieur pendant plusieurs jours.

Pas manque d'informations concernant cette nouvelle forme de coronavirus, les experts ne peuvent s'avancer à dire qu'il n'existe aucun risque de contamination par l'importation d'un bien de consommation de puis la Chine. Le risque zéro n'existe pas, mais il reste néanmoins très faible.

On rappelle ainsi que le génome du coronavirus est connu et que c'est principalement la transmission aérosol qui est le principal vecteur de propagation. De ce que l'on sait actuellement et suite aux différents épisodes épidémiques de la même souche, la survie du virus à l'air libre serait de 2 à 3 jours seulement. La survie du virus peut évoluer à la hausse dans les environnements plus humides, mais les trajets vers l'Europe impliquant des délais bien plus longs ne lui laissent aucune chance. Quant aux envois express depuis l'avion : l'air sec et les conditions en soute suffiraient à le détruire également.

Un des porte-paroles de Wish a confirmé n'avoir eu aucune recommandation de traitement spécifique des commandes par l'OMS. Situation identique du côté d'AliExpress qui rappelle son engagement à collaborer avec les autorités compétentes.

Chaque année, ce sont 14 milliards d'euros de matériel informatique et de téléphonie qui sont importés depuis la Chine vers la France et des millions de paquets.