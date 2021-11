L'application Wish chassée de l'App Store et du Google Play Store

Le déréférencement de Wish en France prend de l'ampleur. L'application n'apparaît plus sur les versions françaises de l'App Store et du Google Play Store.

L'application Wish de la plateforme éponyme d'e-commerce est désormais absente des versions françaises de l'App Store d'Apple pour iOS et du Google Play Store pour Android. Cette disparition touche l'application principale de la plateforme américaine, mais d'autres applications éditées par Wish sont encore visibles après recherche.

La mesure fait suite à la demande inédite du gouvernement la semaine dernière pour le déréférencement du site Wish et son application mobile par les moteurs de recherche en ligne et les boutiques d'applications.

À la suite d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la sécurité des produits vendus via des places de marché en ligne. Il est reproché à Wish de vendre des produits non conformes et dangereux, et de ne pas effectuer des retraits et rappels de produits de manère satisfaisante.

Pas d'interdiction de Wish en France

Ministre de l'Économie, Bruno Le Maire a défendu hier la protection des consommateurs et a menacé de poursuivre en justice les moteurs de recherche qui ne procèdent pas au déréférencement de Wish pour la France.

Pour le plus populaire d'entre eux qu'est Google (en .fr) avec tout le trafic que cela implique, le déréférencement de Wish est tout frais. Rappelons que pour le moment, il n'y a pas d'interdiction de Wish en France. Sa visibilité est affectée, mais pas son fonctionnement.