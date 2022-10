Le déréférencement de Wish en France va-t-il se poursuivre ?

Fin 2021, le gouvernement a ordonné le déréférencement en France du site d'e-commerce Wish et de son application mobile. Une mesure qui concerne des moteurs de recherche en ligne et des boutiques d'applications comme l'App Store et le Google Play Store.

La sanction est venue à la suite d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et après une mise en demeure qui n'avait pas donné satisfaction.

Sur plus de 140 produits vendus sur Wish et pour la plupart importés, la DGCCRF avait révélé la mise en vente " d'un grand nombre de produits non conformes et dangereux. " Après signalement et des notifications, il a été reproché à Wish une réapparition de certains produits retirés sous une autre dénomination.

Échec pour les recours de Wish

La société mère de Wish est ContextLogic dont le siège est basé à San Francisco aux États-Unis. Elle avait déposé un recours auprès du tribunal administratif de Paris pour tenter d'obtenir en vain la suspension du déréférencement de Wish en France.

Nouvel échec de ContextLogic qui avait fait appel devant le Conseil d'État et avait obtenu la saisie du Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, au motif de la méconnaissance de la liberté d'expression, de communication et d'entreprendre.

" Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions législatives permettant à l'administration d'enjoindre de déréférencer certaines adresses électroniques des interfaces dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite. "

Le site Wish est toujours accessible

Pour Wish, la situation ne va donc pas évoluer avec des sanctions qui limitent sa visibilité en France et portent atteinte à sa fréquentation. Néanmoins, le site Wish demeure lui-même accessible en saisissant l'URL idoine dans un navigateur web. Il n'y a pour le moment pas de blocage de son activité en France.

Selon Semrush, le site Wish a enregistré 16,2 millions de visites sur le mois de septembre dernier, dont 4,24 % depuis la France, soit de l'ordre de 688 000 visites. Le nombre de visites a connu une forte baisse pendant l'été. C'est un trafic direct dans près de 75 % des cas.