Xbox All Access : la FNAC repousse le lancement de l'offre

Le reconfinement a entrainé quelques inquiétudes auprès des joueurs ayant précommandé les Xbox Series X/S et PlayStation 5 mais les grandes enseignes se sont organisées. Pourtant, la Fnac qui évoquait le lancement de l'offre Xbox All Access fait machine arrière.

La FNAC fait partie des partenaires officiels de Microsoft en France pour le déploiement de sa nouvelle console de jeu ainsi que de son offre Xbox All Access. Mais si Micromania s'est organisé pour proposer l'offre dès le lancement de la console, la FNAC doit faire machine arrière.

Finalement, il ne sera pas possible de profiter du Xbox All Access dans les enseignes FNAC à compter du 10 novembre. Rappelons que l'offre propose de repartir avec une console en échange d'un montant dérisoire, le paiement étant étalé sur 24 mois, l'utilisateur profitant ainsi d'une machine et du Xbox Game Pass Ultimate ( 24,99€ par mois pour la Xbox Series S et 32,99€ par mois pour la Xbox Series X).

L'offre implique ainsi de fournir des documents (pièce d'identité, justificatif de domicile, RIB et carte bancaire..) et s'apparente à un crédit, de fait il nécessite également un traitement manuel et un échange avec un employé de l'enseigne.

Micromania prévoit de son côté de récolter les données en ligne et d'organiser la souscription sur un site Internet dédié.

A noter que Microsoft vient d'annoncer aujourd'hui le retour de la précommande sur la Xbox Series S.