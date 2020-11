Xbox All Access : La FNAC et Micromania dans les starting blocks

Les choses se précisent un peu plus concernant l'offrez Xbox All Access pour la France : deux enseignes, Micromania et Fnac vont prochainement proposer l'offre en ligne.

Microsoft a un argument de taille pour vendre sa Xbox Series X comparé à la PS5 : l'offre Xbox All Access qui permet de profiter d'une console et d'un accès au Xbox Game Pass ultimate avec un paiement échelonné sur 24 mois.

Pas la peine de casser sa tirelire avec le Xbox All Access, les joueurs peuvent mettre la main sur une Xbox Series S pour 24,99€ par mois ou sur une Xbox Series X pour 32,99€ par mois sur 24 mois.

L'offre comprend : la console, un accès au service Xbox Game Pass Ultimate sur console et PC soit l'accès à plus de 100 jeux, des titres gratuits tous les mois, les fonctionnalités en ligne et le Cloud Gaming Project X.

En France, l'offre sera proposée par Micromania et Fnac. La première enseigne a récemment indiqué que, suite au reconfinement, l'offre serait déployée en ligne sur son site de vente.

Rappelons au passage que l'offre Xbox All Access est plutôt une bonne affaire et qu'elle permet de réaliser des économies ( 12€ en moyenne sur l'achat séparé de la Xbox Series S et du XGPU et 20€ pour la Series X)

Du côté de Fnac, on a indiqué que les magasins resteraient ouverts pendant le confinement, ce qui devrait permettre de profiter de l'offre directement sur place. La date du 10 novembre aurait été évoquée.

L'offre s'apparente à un crédit et implique des obligations et documents à fournir auprès des revendeurs, les modalités seront précisées un peu plus tard par les deux enseignes.