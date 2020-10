Xbox : les exclus ne sont plus une priorité pour Phil Spencer

Le rachat de Bethesda par Microsoft a soulevé des inquiétudes auprès des joueurs, notamment concernant la volonté de Microsoft de conserver des exclusivités sur certaines franchises phares. Mais à en croire Phil Spencer, les exclus ne sont plus l'objectif principal de Microsoft.

Avec le rachat de Bethesda par Microsoft, les joueurs de PlayStation 5 se demandaient s'il était encore lucide d'espérer une sortie du prochain Elder Scrolls sur la machine de Sony.

Pourtant, la stratégie de Microsoft se serait affinée avec le temps et Phil Spencer explique que la chasse à l'exclusivité n'est plus à l'ordre du jour. L'intérêt pour Microsoft serait désormais d'investir dans des studios pour proposer des titres au plus grand nombre.

Pour Microsoft "L'excitation pour le jeu vidéo est plus grande que l'excitation pour les exclusivités, surtout en cette période de crise liée au Covid-19".

Même si les exclusivités peuvent doper les ventes de matériel, Microsoft préfère miser sur le nombre de joueurs sur ses productions et sur Xbox. Microsoft considère son département Xbox au sens large et cela concerne également les productions de la marque déployées sur PC, Android ou même sur Switch.

Il s'agit avant tout d'un pari sur le long terme pour Microsoft qui pourrait se montrer payant.