Le chat vocal Discord débarque sur Xbox

Sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, Microsoft annonce l'arrivée des appels vocaux Discord. Une possibilité qui était manifestement très demandée avec cette messagerie populaire dans la communauté gaming.

" Vous pourrez échanger avec n'importe qui sur Discord en vocal ou utiliser les appels de groupe directement depuis votre console. Il sera dorénavant plus facile de vous connecter avec vos amis sur mobile, Xbox et PC. "

" Quand vous jouerez sur console, vous pourrez voir qui est présent dans le groupe et qui parle. Vous pourrez également ajuster le volume et passer du chat Discord au chat vocal Xbox ", ajoute Microsoft.

Bémol pour Discord sur Xbox

Le déploiement concerne seulement les Xbox Insiders pour le moment, avant une disponibilité globale sans date précise. Par ailleurs, il n'y a pas d'application ou d'interface Discord dédiée sur la console. Cela implique le recours à l'application mobile.

L'année dernière, Sony avait annoncé un partenariat avec Discord autour de l'intégration de l'expérience PlayStation. Il a commencé à prendre timidement forme avec la possibilité de connecter un compte Discord à un compte PlayStation Network.

En 2021, le Wall Street Journal avait évoqué des négociations exclusives et avancées pour un rachat de la plateforme de messagerie Discord par Microsoft. Un montant de 10 milliards de dollars ou plus. Un tel rachat n'a pas eu lieu et Sony a ensuite investi dans Discord pour obtenir une participation minoritaire.